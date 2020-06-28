28 Haziran 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.668 0.46 EURO 7,7030 0.13
USD 6,8560 0.00 ALTIN 390,190 0.36
CANLI BORSA
TÜMÜ

Görevden alınan HDP'li başkanın testi pozitif çıktı

İHA |  28 Haziran 2020 Pazar - 21:16 | Son Güncelleme : 28 06 2020 - 21:16

Elazığ'da terör soruşturması kapsamında görevden alınan Karakoçan ilçesi Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 adreste kısmi karantina başlatıldı.


HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat, geçtiğimiz hafta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adli kontrolle serbest kaldı. Görevden alınan Polat'ın Covid-19 testi ise pozitif çıktı. Bunun üzerine bugün belediye dahil beldede görevden alınan Polat'la temaslı kişilerin olduğu 5 adres tedbir amaçlı karantinaya alındı. Beldede jandarma ekiplerinin gerekli uyarıları yaptığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekiplerinin çalışma yürüttüğü bildirildi. 

ETİKETLER

Elazığ Sarıcan Bekir Polat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.