Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 5 Eylül'de yapılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, 5 Eylül 2020'de yapılacak. Detaylı bilgilendirmenin ise önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi. Aynı zamanda barolarla ilgili Meclis'te çalışmalar yapıldığını, değerlendirmeler olduğunu ancak ortaya çıkmış bir teklifin olmadığını söyledi.

'ORTAYA ÇIKMIŞ BİR TEKLİF YOK'

Avukatlık mesleğinin temelinin savunma olduğunu belirten Gül, "Savunma mesleğinin güçlenmesi yargıya, adalete olan güveni artıran temel unsurlardan birisidir. Biz bunu hep önemsedik. Çalışmalarımızda, gerek yargı reformu başlıklarımızda, gerek uygulamamızda bu konuda daha da güçlenmesine yönelik tüm adımları atmaya çalıştık. Meclis'te çalışmalar, yapılan değerlendirmeler var ama ortaya çıkmış bir teklif yok. O yüzden bunun zamanlaması da çok değerli. Teknik olarak da baroların saygınlığı, avukatlık mesleğinin saygınlığı ile ilgili ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.