Görenleri şaşkına çevren türbe ve mezar! Üzerine bina yapıp...

İstanbul Silivri'de 450 yıllık 'Seyyit Hacı Pervane Hazretleri Türbesi' ile 'Danışman Dede Mezarı'nın üzerinde bina bulunuyor. Binanın girişindeki dükkandan alt kata inildiğinde karşınıza türbe çıkıyor.

Silivri'de ‘Danışman Dede’nin mezarı ile 450 yıllık geçmişi olan 'Seyyit Hacı Pervane Dede Hazretleri Türbesi'nin üzerinde apartman yer alıyor. Girişine üzerinde adı yazılan tabela bulunan 'Seyyit Hacı Pervana Dede Hazretleri' türbesinin girişi ise, iş yeri görünümünde. Binanın girişindeki dükkandan alt kata inildiğinde karşınıza türbe çıkıyor.

45 YIL SONRA KORUMAYA ALINDI

Danışman Dede’nin mezarı ise, üzerine bina yapıldıktan 45 yıl sonra Anıtlar Yüksek Kurulu'nca korumaya alındı. İki bina arasında bulunan mezara giden yol da demir kapılarla kapatıldı.