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Görenleri şaşkına çeviren görüntü! Otomobile kafa attı

DHA |  14 Şubat 2021 Pazar - 18:51 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 18:51

Antalya'da komşu aileler sokak ortasında kavga ederken, taraflardan bir erkek park halindeki otomobilin ön kaputuna defalarca kafa attı.


Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, iddiaya göre komşusunu polise şikayet etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin gitmesinin ardından iki aile arasında sözlü tartışma başladı.
 
Sözlü tartışmanın büyümesiyle iki komşu aile sokak ortasında kavga etmeye başladı. İki aileyi mahalledeki vatandaşlar sakinleştiremezken, taraflardan bir erkek park halinde olan otomobilin ön kaputuna defalarca kafa attı.
 
Bu anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga eden iki aile mahalle sakinlerinin yoğun çabasıyla sonunda sakinleştirildi.

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Antalya aile komşu
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