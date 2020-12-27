27 Aralık 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.426 0.00 EURO 9,2440 0.01
USD 7,5890 0.36 ALTIN 458,590 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

Görenler şoke oldu! Kar temizlemek için lav silahı kullandı

İHA |  27 Aralık 2020 Pazar - 0:23 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 0:23

ABD’nin Kentucky eyaletinde bir kişi kar nedeni ile kapanan garaj yolunu açmak için lav silahı kullandı.


ABD’de dün yoğun kar yağışının etkili olduğu Kentucky eyaletinde birçok yol kar nedeni ile kapandı. Ashland kentinde bir adam, yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan garaj yolunu temizlemek için kürek yerine lav silahı kullandı. Kar temizleyen adamın bir komşusu ise o anları cep telefonu ile kayda aldı. Adamın sosyal medyada gündem olmasının ardından birçok Kentucky’li adamla gurur duyduklarını ifade etti.
 
Ulusal Hava Durumu Servisinin sosyal medya hesabı üzerinden adamın videosunun paylaşarak, "İşte alev makinesi ile hızlı kar temizleme yapmanın bir yolu" ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER

ABD kar lav silahı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.