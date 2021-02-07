Gürcistan'da karma dövüş sanatları (UFC) dövüşçüsü Merab Dvalishvili, birkaç gün önce yaşadığı bölgedeki buz tutmuş nehre giderek yüzmeye çalışmıştı. Dalış yapmaya çalışan Dvalishvili, başını buza çarparak yaralanmıştı. Dövüşçü, yine aynı nehre giderek eldivenlerini giydi ve buzu yumrukladı.
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- Görenler şoke oldu! Dövüşçü buzdan böyle intikam aldı
Görenler şoke oldu! Dövüşçü buzdan böyle intikam aldı
DHA | 07 Şubat 2021 Pazar - 0:35 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 0:35