Termometrelerin eksi 25'i gösterdiği Rusya'nın Sibirya bölgesinde, soğuk havanın etkisi yapılan deneyle resmen tesilcillendi. Sibirya bölgesinde bir buz parçasının üzerine kırılan yumurta saniyeler içerisinde dondu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler viral oldu.
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- Görenler şaşkına döndü! Soğukta karın üstüne yumurta pişirdiler
Görenler şaşkına döndü! Soğukta karın üstüne yumurta pişirdiler
DHA | 28 Ocak 2021 Perşembe - 20:11 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 20:11