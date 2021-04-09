09 Nisan 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.393 -1.65 EURO 9,7240 0.07
USD 8,1680 0.43 ALTIN 458,380 -0.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Görenler şaşkına döndü! Sahile gövdesi olmayan...

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne),(DHA) |  09 Nisan 2021 Cuma - 18:10 | Son Güncelleme : 09 04 2021 - 18:10

Edirne'nin Saros Körfezine kıyısı bulunan Enez ilçesi sahilinde gövdesi olmayan yunus başı bulundu.


İlçeye bağlı Vakıf köyü sahilinde yürüyüşe çıkanlar, gövdesinden kesilmiş bir yunus kafasının kıyıya vurduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Enez Doğal Yaşamı, Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (DOĞA-DER) Başkanı Selma Yılmaz da görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, duruma tepki gösterdi. Yunusun balıkçı ağlarına takıldığı ve ağlara zarar vermemesi için kesildiğini iddia eden Yılmaz, balıkçılara bu konuda eğitim verilmesi gerektiğini savundu. Yunus kafası, belediye ekiplerince kıyıdan alınarak, gömüldü.

ETİKETLER

Edirne Saros Körfezi Enez
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.