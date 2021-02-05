Olay, Ukraynanın Rivne bölgesindeki Zarechnoye kasabasında meydana geldi. Kasabada bulunan evlerin musluklarından deterjan aktı. Kasaba sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, bir kasaba sakininin kovaya su doldurduğu ancak kovada köpük oluştuğu görüldü. Ukraynalı yetkililerden söz konusu olaya dair henüz bir açıklama yapılmadı.
- Haberler »
- Dünya Haberleri »
- Görenler şaşkına döndü! Evlerin musluklardan deterjan aktı
Görenler şaşkına döndü! Evlerin musluklardan deterjan aktı
DHA | 05 Şubat 2021 Cuma - 21:45 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 21:45