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Görenler şaşkına döndü! Evlerin musluklardan deterjan aktı

DHA |  05 Şubat 2021 Cuma - 21:45 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 21:45

Ukrayna'nın Zarechnoye kasabasında evlerin musluklarından deterjan aktı. O anlara dair görüntüler sosyal medyada yayınlanırken; yetkililerden olaya ilişkin bir açıklama gelmedi.


Olay, Ukraynanın Rivne bölgesindeki Zarechnoye kasabasında meydana geldi. Kasabada bulunan evlerin musluklarından deterjan aktı. Kasaba sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, bir kasaba sakininin kovaya su doldurduğu ancak kovada köpük oluştuğu görüldü. Ukraynalı yetkililerden söz konusu olaya dair henüz bir açıklama yapılmadı.
 

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Ukrayna Zarechnoye deterjan
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