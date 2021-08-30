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Görenler şaşkına döndü! Balıkçılar buldu, tam 300 kilo...

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) |  30 Ağustos 2021 Pazartesi - 1:00 | Son Güncelleme : 30 08 2021 - 1:00

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından, ölü Akdeniz foku bulundu. Balıkçı Oben Şahin'in (36) teknesinin arkasına bağlayarak Mut Kanalı'na getirdiği yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki erkek fok, Akdeniz Deniz Koruma Derneği yetkililerine teslim edildi.


Fethiye'de Kızılada açıklarında balık avına çıkan Oben Şahin, kıyıda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ölü Akdeniz foku gördü. Oben Şahin, Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçtikten sonra foku teknesinin arkasına bağlayarak Mut Kanalı'na getirdi. Kepçe ile sudan çıkartılarak Fethiye Belediyesi'ne ait kamyonetin kasasına indirilen fok, Akdeniz Koruma Derneği ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki fokun, Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde otopsisinin yapılacağı öğrenildi. Öte yandan, dev foku görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
 

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Muğla Fethiye ölü fok
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