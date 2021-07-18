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Görenler inanamadı! Otomobil paramparça oldu, araç içindekiler...

Vuslat AY- Celal ATALAY/ANKARA, (DHA) |  18 Temmuz 2021 Pazar - 18:49 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 18:49

Ankara'da, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada ikiye bölünen otomobilin Ahmet Bekaroğlu yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.


Kaza, saat 16.00 sıralarında, Ankara- Kırıkkale yolunun Lalahan mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ahmet Bekaroğlu yönetimindeki otomobil, aynı yöndeki otomobile çarptı. Otomobiller, savrulup, karşı şeride geçerek, 3 otomobille daha çarpıştı. Zincirleme kazada Ahmet Bekaroğlu'nun otomobili ortadan ikiye bölündü. Bekaroğlu, kaza yerinde hayatını kaybederken, diğer araçlarda bulunan 10 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Bekaroğlu'nun cansız bedeni de kaza yerinde yapılan incelemeden sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaza nedeniyle Ankara ve Kırıkkale yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım, yeniden normale döndü.

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Ankara zincirleme kaza Ahmet Bekaroğlu
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