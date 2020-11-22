Gören şaşkına döndü! Kasım ayında kar yağarken kiraz çiçek açtı
İHA | 22 Kasım 2020 Pazar - 20:01 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 20:01
Amasya’nın Taşova ilçesinde Kasım ayının sonlarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kiraz ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu.
Normal şartlarda nisan ayında çiçek açması beklenen kiraz ağaçları mevsimi şaşırdı.
Taşova’da bulunan bir meyve bahçesinde bulunan kiraz ağacı havaların sıcak gitmesi üzerine tekrar çiçek açtı.
Yer yer yüksek kesimlerde kar görünmesine rağmen alçaklar hala bahar havasında.