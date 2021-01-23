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Gören polisi aradı! Hareketli anlar

Gören polisi aradı! Hareketli anlar
 Esenyurt'ta araba modifiye dükkanı olan Özcan Tuncer, kendi arabasının arkasına yaptığı modifiye görenleri hayrete düşürdü.
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