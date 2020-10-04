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Gören fotoğrafını çekiyor! Tam 90 kilo, 1.75 boyunda...

DHA |  04 Ekim 2020 Pazar - 19:50 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 19:50

Kayseri’de bir balıkçı işletmecisinin önünde yer alan 90 kilogram ağırlığındaki orkinos, vatandaşların ilgisini çekiyor. Kilogramı 45 TL'den satılan balık alıcısını bekliyor.


Akdeniz'de balıkçıların ağlarına takılan 1 metre 75 santim büyüklüğündeki orkinos Kayseri’ye getirildi. Merkez Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Caddesi'ndeki bir balıkçıda yer alan 90 kilogram ağırlığındaki orkinos cinsi balıktürü vatandaşların dikkatini çekiyor. Balık alışverişi için işletme önüne gelen vatandaşlar, orkinos ile öz çekim yapıyor. 30 yıldır kentte balıkçılık yaptığını belirten Osman Bulut, "Ton balığı olarak bilinen orkinos balığı. Akdeniz'den geldi. Dilim dilim yapılarak, sofralarda kavurma şeklinde de tüketilebilir. Vatandaşların dikkatini çeken bir balık. Tezgah önünde balığı göreler fotoğrafını çekiyor" dedi.
 
Balıkçı Bulut, kilogramı 45 TL'den satılan orkinos balığının alıcısının beklendiğini söyledi.

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