Google Play Music kapatılıyor

Dijital müzik platformları arasındaki rekabet gün geçtikçe daha da kızışıyor. Spotify ipi göğüsleyen isim olurken, Apple Music de Spotify'ın arkasından geliyor. Google ise bu yarışta geri kalmamak için geçtiğimiz aylarda YouTube Music platformunu hayata geçirmişti.

YouTube Music'e odaklanan Google'ın bir sonraki adımı ise Google Play Music'i kapatmak olacak. Şirket, Ekim ayından itibaren bu servisinin kapısına kilit vuracak.

Uygulama, her yerde aynı anda kapatılmayacak. Kademeli olarak kapatılması beklenen Google Play Music, önce Avustralya ve Yeni Zelanda 'da hizmet vermeyi kesecek; sonrasında diğer ülkelerle devam edecek.