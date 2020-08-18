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Google o ülkedeki kullanıcılarının bilgilerini paylaşabilir

AA |  18 Ağustos 2020 Salı - 15:44 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 15:44

Google, Avustralya hükümetinin dijital devlerin haber içerikleri için ödeme yapmasını öngören yasa tasarısının, ülkedeki kullanıcılara sunulan ücretsiz hizmetleri tehdit edeceği ve kullanıcı bilgilerinin medya kuruluşlarına verilmesiyle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.


Google Avustralya Direktörü Mel Silva, Google ve Facebook'un ticari  medya şirketlerinden aldıkları haberler için ödeme yapmasını öngören yasa  tasarısıyla ilgili "Avustralyalılara açık mektup" başlıklı bir açıklama  yayımladı.
 
Açıklamada, söz konusu yasa tasarısının Google Arama ve YouTube  hizmetlerinin oldukça kötü olarak sağlanmasına, kullanıcı bilgilerinin medya  kuruluşlarına verilmesine ve Avustralya'da kullanıcıların ücretsiz olarak  faydalandığı hizmetlerin riske atılmasına neden olabileceği belirtildi.
 
Yasa tasarısının "uygulanamaz" olduğu için Avustralya'da sunulan  ücretsiz hizmetlerin riskte olacağı aktarılan açıklamada, şirketin  Avustralyalılardan bu tür ücretsiz hizmetleri için para alma niyetinde olmadığı  da kaydedildi. 
 
Diğer yandan, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu Başkanı Rod  Sims, yaptığı açıklamada, Google'ın kullanıcılara ücretsiz olarak sunduğu Google  Arama ve YouTube hizmetinden istemediği sürece para almayacağına dikkati çekti.
 
Sims, Google'ın Avustralyalı haber kuruluşlarıyla istemediği sürece ek  kullanıcı bilgisi paylaşmak zorunda olmadığını kaydetti.
 

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