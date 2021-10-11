Google, iOS cihazlar odağında yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor

iOS’te yer alan Google uygulamaları, Android cihazlar kadar iyi sonuçlar veremeyebiliyor. Kullanıcılar tarafından bu noktada eleştirilen Google, bunu değiştirmek için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bu yılın başından beri şirketin tasarımcıları ve geliştiricileri iOS tarafında daha iyi deneyim sunmak için tercihlerde değişiklik yaptı.

Google uygulamaları iOS'ta uzun süredir Android 'deki benzerleriyle neredeyse aynı görünüyor ve çalışıyor. iOS kullanıcıları Google uygulamalarının yaygın iOS kurallarına uymadığından şikayet ettiler, bu da birinci ve üçüncü taraf müşteriler arasında tutarsız bir kullanıcı deneyimine neden oldu.

YENİ ARAYÜZDE iPHONE'DAKİ GOOGLE UYGULAMALARI NASIL GÖRÜNECEK BİLİNMİYOR

Perde arkasında bunun nedeni, şirketin "kullanıcı arayüzü bileşenlerini Google'da paylaşmaması.’’ Google, 2021'in başında "Apple platformlarında kendine özgü bir Google deneyimi oluşturmanın ne anlama geldiğine dair derin bir değerlendirmeye başladı"

Uygulamaların verdiği hissiyatın yanı sıra Google, en son iOS özelliklerini benimseme konusunda hızlı davrandı. Bu, çoğu büyük hizmet için widget'ları ve varsayılan tarayıcı veya e-posta desteklerini de içeriyor. Bunun yanında, Google Fotoğraflar widget'ı ilk olarak bu Ağustos ayında Android'e gelmeden önce geçen yıl iOS'ta kullanıma sunuldu.

Material You olarak adlandırılan yeni deneyimin ise iOS'taki Google uygulamalarını nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. milliyet.com.tr