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Google ile Oracle arasındaki dava, Yüksek Mahkemeye taşındı

07 Ekim 2020 Çarşamba - 17:19 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 17:19

ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın, Google aleyhine Android işletim sisteminde Java yazılım platformunun kullanılması nedeniyle açtığı fikri mülkiyet davası, Yüksek Mahkemede görülmeye başlandı.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrimiçi olarak  görülen davada, Google'ın avukatları, 2007'de cep telefonları için bir işletim  sistemi olarak geliştirilen Android'i hazırlarken milyonlarca satır yeni  bilgisayar kodu yazıldığını, yazılım tabanı olarak kullanılan Java'dan ise  yalnızca 11 bin 330 satır kod kullanıldığını belirterek, fikri mülkiyet  iddiasının haksız olduğunu savundu.
 
Java'nın bir açık platform, bir Uygulama Programlama Arayüzü (API)  olduğunu vurgulayan Google tarafı, açık platformlardaki kök kodları kullanmanın  bilgisayar ve yazılım endüstrisi içinde yaygın bir uygulama olduğunu, bunun fikri  mülkiyet kapsamında sayılamayacağını ileri sürdü.
 
Ayrıca Oracle, kodun kendine ait kısmı için telif hakkı talep ediyor.
 
Mahkeme, 2010'daki davada Google'ı haklı bulmuştu
 
Oracle'ın 2010'da Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesine açtığı davada,  mahkeme Google'ı haklı bulmuştu.
 
Oracle, kararı temyize götürmüş, Temyiz Mahkemesi 9 Mayıs 2014'te  verdiği kararda, API'lerin telif hakkı kapsamına girdiğine hükmetmişti.
 
Temyiz sürecinin ardından Google, davayı ABD Yüksek Mahkemesine  taşımıştı.
 

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