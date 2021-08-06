06 Ağustos 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.435 0.21 EURO 10,1700 0.63
USD 8,6310 1.31 ALTIN 488,170 -1.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

Google Haritalar'dan sürücülere emisyon uyarısı

06 Ağustos 2021 Cuma - 17:07 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 17:07

Google Haritalar artık Londra ve diğer şehirlerdeki sürücüleri ücret veya para cezası ile düşük emisyonlu bir bölgeye gireceklerse uyaracak.


Bazı büyük şehirlerde, trafiği en yoğun bölgelerinden uzak tutmak için bu tür planlar vardı. Ancak bu tür bölgelerin nereden başladığı genellikle belirsiz ve hem turistleri hem de ara sıra yerel sürücüleri benzer şekilde yakalayabilir.
 
Başlangıç ??olarak Google, Amsterdam, Barselona, ??Berlin, Londra ve Paris bölgelerine giren sürücüleri uyaracak. Londra'nın Ultra Düşük Emisyon Bölgesi (Ulez), şehrin turistik noktalarının ve tarihi simge yapılarının çoğunun bulunduğu bir alanı kapsıyor:
 
- Mayfair, batıda, Whitechapel'e, doğuda
 
- Kuzeyde Clerkenwell, güneyde Lambeth'e
 
Modern emisyon standartlarının altındaki eski arabaların sürücüleri bölgede 12,50 sterlin ödemek zorunda.
 
Paris bölgesinde, emisyonlarını belgeleyen ön cam etiketi olmayan sürücülere para cezası kesilebilir:
 
Arabalar için 68 Euro
 
Daha büyük araçlar için 135 Euro
 
Berlin'de de benzer bir sistem var.
 
Google, "Uyarılar, düşük emisyonlu bir bölgeden geçen bir seyahat planlarken ve hedefe giderken bir bölgeye yaklaşırken görünecek" dedi.
 
Şirket, çoğu yerleşim bölgesinde trafik kirliliğini azaltma çabalarını desteklediğini söylüyor.

ETİKETLER

Google Haritalar Google emisyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.