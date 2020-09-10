Google Haritalar, corona salgınını da gösterecek

Google'ın popüler servislerinden biri olan Google Haritalar (Google Maps) önemli bir güncelleme almaya hazırlanıyor. Bu güncelleme ile birlikte Google Haritalar üzerinden corona virüs salgının yoğun olarak görüldüğü bölgeler haritadan takip edilebilecek.

Corona virüs salgını sonrası pek çok adım atan Google, bu kez harita servisinde yeni bir özelliği hayata geçiriyor. Son olarak salgından dolayı evlerine kapanan vatandaşlar için evlere servis yapan restoranları ekranda paylaşan Google Haritalar, şimdi de corona virüs güncellemesi alıyor.

Bu güncelleme ile birlikte salgının yoğun olarak görüldüğü bölgeler, harita üzerinden işaretlenecek ve kullanıcılar bu bilgileri ekranda en güncel haliyle görebilecek. Şimdilik sadece ABD sınırlarını kapsayan güncellemenin duruma göre globalde de kullanıma sunulması söz konusu.

Google, corona virüs haritasını oluştururken verilerini Wikipedia, New York Times, Johns Hopkins Üniversitesi ve Brihanmumbai Municipal Corporation'dan anlık olarak alacak ve kullanıcısına aktaracak.

Güncellemenin ilerleyen haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor.