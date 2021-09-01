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Google evden çalışma süresini uzatma kararı aldı

01 Eylül 2021 Çarşamba - 17:13 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 17:13

Teknoloji devi Google, bir süredir evden çalışma sistemini bünyesinde dahil etmişti. Covid-19 ile değişen çalışma koşulları devasa şirketlerin çalışanlarının düzen değiştirmesine neden olmuştu. Google etkisini sürdürmeye devam eden koronavirüs salgını kapsamında evden çalışma sistemine geçmişti. İşte bu noktada bu süreci uzatma kararı aldı.


Dünya çapında her geçen gün vaka sayılarında bir artış söz konusu. Haliyle binlerce çalışanı olan şirketler de farklı sistemlerini bünyelerine ekliyor. Bunlardan en çok tercih edileni ise evden çalışma sistemi.
 
GOOGLE, ÇALIŞANLARINA OPSİYON SUNUYOR
 
Google’ın aldığı kararla evden çalışmaya başlayan şirket çalışanları yavaş yavaş ofislere dönecekken, vakaların artması sebebiyle bu karar değişti.
 
Sputnik’te yer alan habere göre Google, koronavirüs salgını nedeniyle çalışanlarına evden çalışma seçeneğini gelecek yıla kadar uzattığını duyurdu. Şirketin CEO’su Sundar Pichai, ofislere geri dönüşün 10 Ocak 2022 tarihine kadar gönüllük esaslı devam edeceğini de söyledi. On binlerce çalışanı bulunan Google, çalışanlarına evden çalışma ya da ofise gelip çalışma gibi bir opsiyon sunuyor.

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