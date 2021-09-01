Google evden çalışma süresini uzatma kararı aldı

Teknoloji devi Google, bir süredir evden çalışma sistemini bünyesinde dahil etmişti. Covid-19 ile değişen çalışma koşulları devasa şirketlerin çalışanlarının düzen değiştirmesine neden olmuştu. Google etkisini sürdürmeye devam eden koronavirüs salgını kapsamında evden çalışma sistemine geçmişti. İşte bu noktada bu süreci uzatma kararı aldı.

Dünya çapında her geçen gün vaka sayılarında bir artış söz konusu. Haliyle binlerce çalışanı olan şirketler de farklı sistemlerini bünyelerine ekliyor. Bunlardan en çok tercih edileni ise evden çalışma sistemi.

GOOGLE, ÇALIŞANLARINA OPSİYON SUNUYOR

Google’ın aldığı kararla evden çalışmaya başlayan şirket çalışanları yavaş yavaş ofislere dönecekken, vakaların artması sebebiyle bu karar değişti.