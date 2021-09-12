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Google’dan yeni güncelleme: ‘Karanlık mod’

12 Eylül 2021 Pazar - 18:08 | Son Güncelleme : 12 09 2021 - 18:08

Google, masaüstünde "arama" için karanlık mod güncellemesini yayına aldı. Güncelleme şu anda yayında olsa da herkesin kullanımına sunulması birkaç gün veya hafta sürebilir.


Güncelleme ilk olarak aralık ayında duyulmuştu. Nihayet teknoloji devi güncellemeyi yayına aldı. Google ürün destek yöneticisinden gelen bir paylaşıma göre, özellik artık resmi ve önümüzdeki birkaç hafta içinde tüm kullanıcılara sunulacak.

KARANLIK MOD NASIL AYARLANIR?

Kullanıcılar, yeni temayı Ayarlar > Arama Ayarları > Görünüm’e gidip “karanlık”ı seçerek elde edebilecekler.

Değişiklik şimdi uygulanmaya başlasa da, herkesin kullanımına sunulması birkaç gün veya hafta sürebilir. Ayrıca bazı kullanıcılar, güncellemenin resmi bir parçası mı yoksa başka bir test mi olduğu net olmasa da ayarlar sayfasına girmeden bu modu açıp kapatmak için kullanılabilecek bir güneş simgesi olduğunu da belirtiyorlar.

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