Google'dan Türkiye ile ilgili flaş açıklama

Rekabet Kurumu'nun kestiği cezanın ardından arama motoru Google'ın Türkiye’de piyasaya sürülecek Android telefonlara, kendi programlarını kullanabilmeleri için lisans vermeyeceği yönündeki iddialar üzerine Google'dan flaş bir açıklama geldi.

Rekabet Kurumu, ABD ’li arama devi Google’a, haksız rekabete yol açması sebebiyle kestiği cezanın ardından Google, önemli bir açıklama yaptı.

Google'dan yapılan resmi açıklama şöyle:

"Ağustos ayında Rekabet Kurumu'nun kararı doğrultusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık. Kasım ayında, Rekabet Kurumu bu değişikliklerin uygun olmadığı ve bu anlaşmalarla operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz yönünde karar verdi. Türkiye’deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye’de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik.

Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi, halihazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google’ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz."

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