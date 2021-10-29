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Google'dan şaşırtan karışıklık! Hadise mi Gigi Hadid mi karar veremedi
Google'ın Hadise ile dünyaca ünlü model Gigi Hadid'i karıştırması sosyal medya gündemine oturdu. Hadid'in adını aratınca Hadise'nin fotoğrafıyla karşılaşılan kullanıcılar, büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, daha önce de pek çok hata ile gündeme gelmiş ve arama yapılırken yanlış sonuçların çıktığı birçok örnekle karşılaşılmıştı.
Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, daha önce de pek çok hata ile gündeme gelmiş ve arama yapılırken yanlış sonuçların çıktığı birçok örnekle karşılaşılmıştı.