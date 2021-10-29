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Google'dan şaşırtan karışıklık! Hadise mi Gigi Hadid mi karar veremedi

Google'dan şaşırtan karışıklık! Hadise mi Gigi Hadid mi karar veremedi Google'ın Hadise ile dünyaca ünlü model Gigi Hadid'i karıştırması sosyal medya gündemine oturdu. Hadid'in adını aratınca Hadise'nin fotoğrafıyla karşılaşılan kullanıcılar, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, daha önce de pek çok hata ile gündeme gelmiş ve arama yapılırken yanlış sonuçların çıktığı birçok örnekle karşılaşılmıştı.
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