Google'dan ‘işlemci’ kararı! Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'da kullanacak

Google, piyasa sürmeyi planladığı Pixel 6 ve Pixel 6 Pro telefonlarında kendi işlemcisini kullanacağını duyurdu. Google Tensor adı verilen işletim sisteminde çok daha iyi fotoğraf ve video çekimine izin verileceği belirtildi.

Teknoloji devi Google, bu sonbaharda yeni Pixel 6 ve Pixel 6 Pro telefonlarına güç sağlayacak Google Tensor adlı kendi akıllı telefon işlemcisini kuracağını duyurdu. Bu durumda, Google Qualcomm'un çiplerini kullanmayı bırakacak.

Bununla birlikte Google’ın hamlesi, yeni bilgisayarlarında Intel’in çipleri yerine kendi işlemcilerini kullanan Apple 'ın ardından geldi. Apple gibi Google da Arm tabanlı bir mimari sistem kullanıyor. Bu işlemci mimarisi sektör genelinde telefonlardan tabletlere ve dizüstü bilgisayarlara kadar yaygın olarak taşınabilir cihazlarda kullanılıyor.

Qualcomm ise Snapdragon platformuna dayalı mevcut ve gelecekteki ürünlerde Google ile yakın olarak çalışmaya devam edeceğini söyledi.

GOOGLE STRATEJİSİNİ DEĞİŞTİRDİ

Diğer taraftan Google Tensor, Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen yeni amiral gemisi telefonlara güç verecek. Bu durum uzmanlar tarafından, son yıllarda üst düzey telefonlar sunmak yerine Pixel cihazlarında satın alınabilirliğe odaklanan Google için bir strateji değişikliği olarak yorumlandı. Aynı zamanda bu haraket, Google'ın yine doğrudan amiral gemisi alanında Apple ve Samsung 'a karşı rekabet etmeye çalıştığını gösteriyor.

Google’dan yapılan açıklamaya göre, Google Tensor; ses kalitesi ve çeviri gibi özelliklerle birlikte telefonlarda fotoğraf ve video işlemede büyük iyileştirmeler sunacak.. CPU, GPU ve görüntü sinyali işlemcisine ek olarak yapay zeka uygulamalarını çalıştıran özel bir işlemci içeren Google Tensor, telefonun bulut depolama sistemlerine veri göndermek yerine cihazda daha fazla bilgi işlemesine izin verecek.

PROFESYONEL FOTOĞRAFÇILIK İÇİN ÖZEL İŞLETİM SİSTEMİ

Google'ın donanımdan sorumlu yöneticisi Rick Osterloh, CNBC'ye verdiği demeçte, “Makine öğrenimi ve yapay zeka ile telefonda yapabileceklerimizi gerçekten değiştirecek. Yeni çip, Google'ın telefonlarının daha iyi fotoğraf ve video çekmesine yardımcı olacak. Profesyonel fotoğrafçılık için gerçekten özel bir işletim sistemi geliştirdik” diye konuştu.

Osterloh, ayrıca fotoğraf çekerken bir nesne hareket ettiğinde yeni çipin bulanıklığı azaltmaya nasıl yardımcı olabileceğine dair bir örnek gösterdi.

Öte yandan Osterloh, bir metin mesajını yüksek sesle söylerken daha hızlı ve daha doğru yazma ve video altyazıları için çevrimdışı çeviri gibi başka örnekler de gösterdi.

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