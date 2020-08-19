Google'dan flaş Türkiye açıklaması

Android, Gmail YouTube gibi platformları bünyesinde barındıran ABD 'li teknoloji devi Google'ın Türkiye'deki operasyonları çerçevesinde yeni bir şirket kurma kararı aldığı, sosyal medya düzenlemeleriyle ilgili bu şirketin kurulacağı yönünde haberler in yayılmasının ardından Google sessizliğini bozdu.

2005 yılından bu yana 'Limited Şirket' olarak Türkiye'de bulunan Google'ın yeni yapılanmasının sosyal medya düzenlemelerinden çok, yerel olarak reklam ve pazarlama çalışmalarına odaklanacağı öğrenilirken, Google'dan yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

"2006 yılından beri İstanbul 'da kurulu bulunan Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. (‘Google Reklamcılık’) olarak yurtdışında yerleşik Google şirketleri tarafından sağlanan hizmetlerin Türkiye’de tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız.

Bugün medyada yer alan ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da yapılan güncel değişiklikler sebebiyle Google’ın Türkiye’deki operasyonlarında değişikliğe gitmeye karar verdiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu haberler, Google’ın reklam hizmetlerinin sunumuyla ilgili olarak 2021 yılında yapmayı planladığı bazı yapısal değişikliklerin yanlış anlaşılarak yayılmasına dayanmaktadır. Konunun 5651 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler ve sosyal medya düzenlemeleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır."

Google'ın yeni yapılanmaya gitmesinde geçtiğimiz günlerde arama sonuçlarından kaldırılan alışveriş panelinin rol oynadığı düşünülüyor. (Hürriyet)