Gazetevatan.com » Bilim ve Teknoloji » Google’dan flaş karar! Telefonlardan silinecek! Son tarih 27 Eylül!
Google’dan flaş karar! Telefonlardan silinecek! Son tarih 27 Eylül!
Milyonları ilgilendiriyor! Google'dan önemli karar! Kritik gün 27 Eylül… Milyonların en çok kullandığı uygulamalar arasında yer alan YouTube, Google Maps ve Gmail gibi uygulamalar artık kullanılamayacak. Farkında olmadan telefonunuzda artık bu uygulamaları kullanamayabilirsiniz.
Google, gizlilik sorunları sebebiyle eski akıllı telefon kullanıcılarının popüler uygulamalarını kullanmasını engelleyecek. YouTube, Google Maps ve Gmail yakında milyonlarca telefondan kaldırılacak.