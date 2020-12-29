29 Aralık 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.447 0.51 EURO 9,0320 -0.69
USD 7,3700 -0.91 ALTIN 445,030 -0.63
CANLI BORSA
TÜMÜ

Google'dan flaş karar! Reddedildi

AA |  29 Aralık 2020 Salı - 11:51 | Son Güncelleme : 29 12 2020 - 11:51

Afrika ülkesi Uganda'nın, en az 50 kişinin hayatını kaybettiği gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle 17 YouTube kanalının kapatılması talebinin Google tarafından reddedildiği bildirildi.


Google'un Afrika İletişim ve Halkla İlişkiler Başkanı Dorothy Ooko,  Uganda hükümetinin söz konusu kapatma talebinin yerine getirilmesinin zor  olduğuna dikkati çekti.
 
Ooko, "Biz her zaman yerel mahkemelere uyarız ancak bunun geçerli bir  mahkeme kararı olması gerekiyor." açıklamasını yaptı.
 
Uzmanlar ise Uganda'nın seçim öncesi süreçte YouTube kanallarını  kapatma talebinin önyargılı bir adım olduğunu ileri sürdü.
 
YouTube kanalları hükümeti zor durumda bırakıyor
 
 Ugandalı üniversite öğrencisi Ed Menya, ülkesinde ana akım medyanın  muhalif adayları ön plana çıkarmadığına dikkati çekerek, "Muhaliflerin kampanya  takımı interneti kullandığında rejim zor durumda kaldı. Birini kapattığınızda  birkaç dakika içerisinde diğer kanal devam ediyor." dedi.
 
Ülkeyi seçime hazırlamakla görevli yetkilileri eleştiren Menya, yeni  tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri bahanesiyle muhalif seçim kampanyalarının  engellenmeye çalışıldığına dikkati çekti.
 
Doktora öğrencisi Huthaifa Busuulwa da rejimin muhalif kanalları  susturmaya çalıştığını ancak bu durumun toplumda daha fazla kaygı yarattığını  dile getirdi.
 
Busuulwa, "Google, Uganda'nın kapatma talebini reddetmelidir çünkü  hükümet, Uganda yasalarını ihlal ediyor." diye konuştu.
 
Dijital Medya uzmanı Juliet Nanfuka da kapatma talebinin meşru  olmadığını ve farklı seslerin bu yolla susturulmaya çalışıldığını söyledi.
 
Uganda'da hükümet, en az 50 kişinin hayatını kaybettiği gösterileri  tahrik ettiği gerekçesiyle 17 YouTube kanalının kapatılmasını talep etmişti.
 
Google'a yapılan başvuruyla kapatılması talep edilen kanallar arasında  Trending Channel UG, Uganda Yaffe, Uganda News Updates ve Uganda Empya da  bulunuyor.
 
11 başkan adayı yarışacak
 
Uganda'da 14 Ocak'ta düzenlenecek seçimde 11 başkan adayı yarışacak.
 
 "Bobi Wine" olarak da bilinen pop yıldızı 38 yaşındaki Kyagulanyi,  1986'dan bu yana iktidarda olan Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük  rakibi olarak görülüyor.
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ETİKETLER

google youTube Uganda
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.