Google'dan flaş karar! Reddedildi

Afrika ülkesi Uganda'nın, en az 50 kişinin hayatını kaybettiği gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle 17 YouTube kanalının kapatılması talebinin Google tarafından reddedildiği bildirildi.

Google'un Afrika İletişim ve Halkla İlişkiler Başkanı Dorothy Ooko, Uganda hükümetinin söz konusu kapatma talebinin yerine getirilmesinin zor olduğuna dikkati çekti.

Ooko, "Biz her zaman yerel mahkemelere uyarız ancak bunun geçerli bir mahkeme kararı olması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Uzmanlar ise Uganda'nın seçim öncesi süreçte YouTube kanallarını kapatma talebinin önyargılı bir adım olduğunu ileri sürdü.

YouTube kanalları hükümeti zor durumda bırakıyor

Ugandalı üniversite öğrencisi Ed Menya, ülkesinde ana akım medyanın muhalif adayları ön plana çıkarmadığına dikkati çekerek, "Muhaliflerin kampanya takımı interneti kullandığında rejim zor durumda kaldı. Birini kapattığınızda birkaç dakika içerisinde diğer kanal devam ediyor." dedi.

Ülkeyi seçime hazırlamakla görevli yetkilileri eleştiren Menya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri bahanesiyle muhalif seçim kampanyalarının engellenmeye çalışıldığına dikkati çekti.

Doktora öğrencisi Huthaifa Busuulwa da rejimin muhalif kanalları susturmaya çalıştığını ancak bu durumun toplumda daha fazla kaygı yarattığını dile getirdi.

Busuulwa, "Google, Uganda'nın kapatma talebini reddetmelidir çünkü hükümet, Uganda yasalarını ihlal ediyor." diye konuştu.

Dijital Medya uzmanı Juliet Nanfuka da kapatma talebinin meşru olmadığını ve farklı seslerin bu yolla susturulmaya çalışıldığını söyledi.

Uganda'da hükümet, en az 50 kişinin hayatını kaybettiği gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle 17 YouTube kanalının kapatılmasını talep etmişti.

Google'a yapılan başvuruyla kapatılması talep edilen kanallar arasında Trending Channel UG, Uganda Yaffe, Uganda News Updates ve Uganda Empya da bulunuyor.

11 başkan adayı yarışacak

Uganda'da 14 Ocak'ta düzenlenecek seçimde 11 başkan adayı yarışacak.

"Bobi Wine" olarak da bilinen pop yıldızı 38 yaşındaki Kyagulanyi, 1986'dan bu yana iktidarda olan Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.