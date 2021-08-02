Google'dan flaş karar! Desteğini sonlandırıyor

Google, Android Gingerbread olarak bilinen 2.3.7 versiyonun desteğini sonlandırıyor. Kullanıcılar, Google ve bağlantılı hesaplarına giremeyecekler. İşte desteğin sonlanacağı tarih ve telefon modelleri...

Google, ilk olarak 2010 yılında tanıtılan android Gingerbread versiyonuna daha fazla destek vermeyeceğini duyurdu.

Kullancılara yapılan bildirimde 27 Eylül'den itibaren Android 2.3.7 ve altı cihazlarda Google hesaplarına giriş yapılamayacak. Google bu hesaplara giriş için Android 3'ü işaret etti. Ancak kullanımdaki pratik sebepler nedeniyle Android 4'ün altındaki cihazlar bir süredir giriş zorluğu yaşıyordu.

Google'ın hizmetleri arasında Gmail , Drive, Google ve Haritalar gibi birçok önemli ürün bulunuyor.

İŞTE DESTEĞİN SONLANACAĞI MODELLER

Sony Xperia Advance

Acer Liquid Z (Z110)

Acer Liquid Z Duo (Z110)

Lenovo K800

T-Mobile Concord

Sony Xperia U (ST25a)

Sony Xperia U (ST25i)

Samsung Galaxy S Lightray 4G (SCH-R940)

Yezz Andy 3G 4.0 (YZ1120)

Motorola Defy Pro (XT560)

Sony Xperia Go (ST27a)

Sony Xperia Go (ST27i)

Huawei Activa 4G (M920)

Motorola Atrix TV (XT682)

Sony Xperia ion (3G LT28h)

Sony Xperia ion (LTE LT28at)

Sony Xperia ion (LTE LT28i)

Orange San Diego

Vodafone Smart II (V860)

Sony Xperia Sola (MT27i)

Samsung Galaxy S2 LTE (GT-i9210T)

Sony Xperia P (LT22i)

LG Optimus 3D Max (P720)

LG Optimus 3D Max (P720H)

LG Optimus 3D Max (P725)

LG Optimus Elite (LS696)

Sony Xperia acro HD (SOI12)

Xolo X900

Sony Xperia acro HD (SO-03D)

Sony Xperia S (LT26i)

LG Spectrum (VS920)

Motorola MotoLuxe XT615

HTC Velocity 4G