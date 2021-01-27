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Google'dan flaş iddia! Bilgisayar korsanları...

AA |  27 Ocak 2021 Çarşamba - 17:40 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 17:40

Kuzey Kore yönetimi tarafından desteklendiğinden şüphelenilen bilgisayar korsanlarının, sahte sosyal medya hesapları kullanarak veya bilgisayar güvenliğiyle ilgilenen "bloggerlar" gibi davranarak siber güvenlik araştırmacılarından bilgi çalmaya çalıştıkları iddia edildi.


Google'ın Tehdit Analizi Grubu'ndan araştırmacı Adam Weidemann,  yayınladığı çevrim içi raporda, Kuzey Kore'nin desteklediği düşünülen bilgisayar  korsanlarının, güven kazanmak ve hedeflerindeki güvenlik araştırmacılarıyla  etkileşim kurmak için sahte bir araştırma blogu ve birden fazla Twitter profili  oluşturduğunu açıkladı.
 
Weidemann, güvenlik araştırmacılarıyla bağlantı kurduktan sonra, siber  güvenlik açığı araştırmaları konusunda iş birliği teklif eden bilgisayar  korsanlarının, kötü amaçlı yazılım yüklemek için tasarlanan bir kodla  hedefledikleri kişinin bilgisayarından bilgi çaldıklarını ifade etti.
 
Adam Weidemann, raporda bazı güvenlik araştırmacılarının  bilgisayarlarının, korsanların kurduğu bir bloga yönlenmeleri için "yemlenerek"  tıkladıkları Twitter bağlantısından sonra ele geçirildiğini, bu ziyaretler  sırasında kurbanların sistemlerinin güncel Windows 10 ve Chrome tarayıcı  sürümlerini çalıştırdığını yazdı.
 
Google, bilgisayar korsanlarının ne tür bilgi ele geçirilebileceğine  ilişkin açıklama yapmazken uzmanlar, saldırıların Kuzey Kore'nin siber  becerilerini geliştirme çabalarını yansıttığına, Google'ın Chrome internet  tarayıcısı ve Microsoft'un Windows 10 işletim sistemi gibi yaygın kullanılan  yazılımlarını ihlal edebildiğine dikkat çekiyor.
 
Google ayrıca 10 Twitter ve 5 LinkedIn profili dahil bilgisayar  korsanları tarafından kontrol edildiğini açıkladığı sosyal medya hesaplarının ve  internet sitelerinin listesini de yayınladı.
 
Kuzey Kore daha önce de bilgisayar korsanları vasıtasıyla siber  operasyonlar yapmakla suçlanmıştı
 
Kuzey Koreli destekli bilgisayar korsanlarının SWIFT sistemine sahte  işlemler yerleştiren kötücül yazılım kullanarak 2016'da Bangladeş Merkez  Bankasından 81 milyon dolar çaldığı da iddia edilmişti. Ayrıca 2017'de "WannaCry"  isimli casus yazılımı kullanarak bilgisayarları kilitlemek ve kullanıcının tekrar  erişebilmesi için fidye istemekle suçlanmıştı.
 
Kuzey Kore'ye yönelik en büyük suçlama, ülkenin bilgisayar  korsanlarının, siber saldırılar vasıtasıyla yasa dışı şekilde 2 milyar dolar  gelir elde ettiği iddiasıydı.
 
BM yaptırımlarını denetleyen uzman kurulunun, 2019'da Birleşmiş  Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu raporda, Kuzey Kore'nin finansal  kuruluşlardan fon çalmak ve kripto para birimi borsalarından daha fazla gelir  elde etmek için yasa dışı yöntemlerle siber uzmanları kullandığı belirtilmişti.
 
Raporda, siber operasyonlar sonucu 2 milyar dolar gelir elde edildiği  vurgulanan Kuzey Kore'nin kripto para değişimlerine karşı yaptığı büyük çaplı  saldırıların "takip edilmesinin zor olduğu, geleneksel banka sektöründen daha az  hükümet gözlem ve denetimine tabi olduğu" ifadelerine yer verilmişti.
 
Kuzey Kore'nin dünya genelindeki genel denetim zaafı sebebiyle küresel  finansal sistemde işlem yapmayı sürdürebildiğinin ve "aldatıcı uygulamalarına"  devam edebildiğinin altı çizilen raporda, Kuzey Kore'deki mali kuruluşların, BM  yaptırımı uygulananlar dahil 30'dan fazla denizaşırı temsilcisi vasıtasıyla banka  hesaplarını kontrol edebildiği, yasa dışı kömür ve petrol transferleri gibi  işlemleri sürdürebildiği kaydedilmişti.
 
Kuzey Kore'nin yabancı suç ortakları vasıtasıyla yasa dışı işlemleri  gizlediği vurgulanırken kömür ve işlenmiş petrolleri "gemiden gemiye" transfer  yöntemini kullanarak yaptırımları ihlal ettiği belirtilmişti.
 

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Google iddia Kuzey Kore
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