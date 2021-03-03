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Google'dan flaş 'Crome' kararı! Tamamen kaldırılıyor

AA |  03 Mart 2021 Çarşamba - 23:00 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 23:00

ABD merkezli teknoloji devi , gelecek yıldan itibaren Chrome internet tarayıcısında bulunan mevcut web sayfası trafiğini izleme teknolojisini kaldıracağını duyurdu.


Şirketin bloğunda yapılan açıklamada, Google'ın artık çerezleri  değiştirmek için başka teknolojiler kullanmayacağı veya Chrome'un içinde bu  verilere erişmesine izin verecek özellikler oluşturmayacağı vaadinde bulunuldu.
 
Açıklamada, "İnterneti herkes için açık ve erişilebilir tutmak ve  gizliliği korumak için hepimizin daha fazlasını yapması gerekiyor. Bu da yalnızca  üçüncü taraf çerezlerin değil, aynı zamanda internet sayfalarında gezinirken  bireyleri izlemek için kullanılan herhangi bir teknolojinin de sona erdirilmesi  anlamına gelir." ifadeleri paylaşıldı.
 
Google, ABD ve Avrupa'da artan veri gizliliği standartlarını  karşılamak için 2020 yılı başında çevrim içi reklamları etkinleştiren üçüncü  taraf çerezlerinden kurtulacağını açıklamıştı.
 
Bireysel gizliliği savunan aktivistler, Google da dahil olmak üzere  teknoloji şirketlerini, kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilmek  için web sitelerindeki tarama kayıtlarını toplamak için çerezleri kullanmak ve  ilgi alanlarına ilişkin profiller geliştirmekle eleştiriyordu.
 

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ABD Chrome internet tarayıcı
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