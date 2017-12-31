Google'dan Doodle sürprizi! 2017'ye veda 2018'e merhaba...

İnternet kullanıcıları bugün Google'a baktıklarında Doodle yeni yılı ile karşılaştılar. 2017'ye veda ederken 2018 yeni yılını kutlayan Google Doodle çok sevildi. İşte Google Doodle güzel yılbaşı hikayesi...

YILBAŞI NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Yılbaşı, yeni yılın başladığı gün yani herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve yeni yılın başlangıcı demektir. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılmaktadır.