Google'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel doodle videosu!

Dünyaca ünlü arama motoru Google 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir doodle videosu yayınladı. Google'ın bugün yayınlanan Kadınlar Günü Doodle'ı, statükoya meydan okuyan, eğitim, sivil haklar, bilim, sanat ve çok daha fazlasında önünü açan kadın öncüleri vurgulayan eller ile, kadın tarihinde bir dizi yolculuğa çıkıyor.
Doodle videosu, nesiller boyu kadınların kapılarını açan elleri tasvir ederek bu kahramanlara saygı duruşunda bulunuyor. Kadınların tarihindeki bazı ilklere vurgu yapan doodle videosu, suffrajetlerden, akademisyenlere, bilim kadınlarından, yazar ve sağlıkçılara kadar tüm kadınlara videoda yer veriyor.