08 Mart 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.542 0.00 EURO 8,9980 0.20
USD 7,5450 0.17 ALTIN 413,620 0.57
CANLI BORSA
TÜMÜ

Google'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel doodle videosu!

08 Mart 2021 Pazartesi - 7:37 | Son Güncelleme : 08 03 2021 - 7:37

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Arama motoru devi Google Doodle videosu ile Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Google nesiller boyu kadınların kapılarını açan elleri tasvir ederek bu kahramanlara saygı duruşunda bulunuyor. Videoda Suffrajetlerden akademisyenlere, yazarlardan, bilim kadınlarına ve sağlıkçılara hemen hemen her meslekten kadını temsil eden ellere yer veriliyor. İşte Google'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması...


Dünyaca ünlü arama motoru Google 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir doodle videosu yayınladı. Google'ın bugün yayınlanan  Kadınlar Günü Doodle'ı, statükoya meydan okuyan, eğitim, sivil haklar, bilim, sanat ve çok daha fazlasında önünü açan kadın öncüleri vurgulayan eller ile, kadın tarihinde bir dizi yolculuğa çıkıyor.
 
 
Doodle videosu, nesiller boyu kadınların kapılarını açan elleri tasvir ederek bu kahramanlara saygı duruşunda bulunuyor. Kadınların tarihindeki bazı ilklere vurgu yapan doodle videosu, suffrajetlerden, akademisyenlere, bilim kadınlarından, yazar ve sağlıkçılara kadar tüm kadınlara videoda yer veriyor.

ETİKETLER

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Google Kadınlar Günü Dünya Kadınlar günü Google'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması suffrajetler
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.