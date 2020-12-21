Google'da 2020 kışı ve çifte gezegen buluşması doodle oldu!

Arama motoru Google 2020 kışı ve çifte gezegen buluşması (Jüpiter ve Satürn kavuşumu) ile ilgili bir doodle Doodle yayımladı. Google'ın tasarımını görenler nadir görülen gök olayı Jüpiter ve Satürn kavuşumunun ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki, 2020 kışı ve çifte gezegen ne zaman? 21 Aralık Jüpiter ve Satürn kavuşumu ne zaman, saat kaçta? İşte 21 Aralık Jüpiter ve Satürn kavuşumu ile ilgili merak edilenler...

Arama motoru devi Google, yayımladığı doodle ile gündem oldu. Google nadir görülen bir doğa olayı olan Jüpiter ve Satürn kavuşumuiçin özel doodle hazırladı. Peki, 2020 kışı ve çifte gezegen ne zaman? 21 Aralık Jüpiter ve Satürn kavuşumu ne zaman, saat kaçta? İşte 21 Aralık Jüpiter ve Satürn kavuşumu ile ilgili merak edilenler...

KIŞI VE ÇİFTE GEZEGEN NE ZAMAN BULUŞACAK?

Kışı ve Çifte Gezegen buluşması 21 Aralık gecesi gerçekleşecek. “Satürn ve Jüpitern kavuşumu” olarak adlandırılan bu nadir gökyüzü olayı iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak. İki gezegenin kavuşması, üst üste gelmeleri ve tek bir gezegen gibi parlamaları anlamına geliyor.

Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.

Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.

Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi. Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA),Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

21 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek kavuşumda iki gezegen arasındaki açı farkı 0,1 derece olacak. Gökbilimciler tarafından yapılan hesaplamalara göre bu kadar yakın bir kavuşum, en son 1226 yılında gerçekleşti. Gözlemlenebilir bir diğer kavuşum ise en son 1623 yılında gerçekleşti. Yani yaklaşık 800 yıldır, bu kadar yakınlaşmayan iki gezegen 400 yıldır birlikte, yakın bir şekilde görülmediler.

Gökbilimciler tarafından yapılan hesaplamalara göre 21 Aralık 2020 tarihinde oluşacak 0,1 derecelik yakınlaşmaya benzer bir kavuşum, en yakın 15 Mart 2080 tarihinde gerçekleşecek. Elbette, bu bile 21 Aralık kavuşumu kadar yakın olmayacak. Bu nedenle 21 Aralık akşamı güneybatı ufkuna bakmayı unutmamanız tavsiye ediliyor.

21 Aralık 2020 gecesi NASA başta olmak üzere pek çok gökbilim izleme merkezi ve topluluğu Jüpiter ve Satürn kavuşumunu internet üzerinden canlı olarak yayınlayacaklar. Çıplak gözle görülse bile özel gözlem cihazları sayesinde kavuşum çok daha net bir şekilde gözlemlenebiliyor.