Google'a rekor ceza! 102 milyon Euro rekabet cezası ödeyecek!

İtalya perşembe günü Google'a rekabet hukukunun 'hakim durumu kötüye kullanma' suçundan 102,8 milyon Euro para cezası verdi. Kurumdan yapılan açıklamada şirketin Android cep telefonu işletim sistemi ve Google Play ile pazarda baskın pozisyon elde ettiği ve bunun uygulama geliştiricilerin kullanıcılara ulaşmasında şirket lehine kontrol imkanı sağladığı belirtildi.

'ELEKTRİKLİ ARAÇ GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ'

Euronews'un Google Enel X tarafından sunulan elektrikli araçlar için şarj yeri bulmak için harita ve bilgi sunan uygulaması Juicepass'i Android Auto'da iki yıldır engelliyordu. Rekabet kurumundan yapılan açıklamada bu durumun Enel X'in kendine kullanıcı tabanı oluşturması olanağının elinden alındığı kaydedildi ve söz konusu durumun çok kritik bir aşamada olan elektrikli araç geliştirilmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.

GOOGLE'A CEZA ÜSTÜNE CEZA!