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Google'a rekor ceza! 102 milyon Euro rekabet cezası ödeyecek!

14 Mayıs 2021 Cuma - 11:16 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 11:16

Google'a İtalyan Rekabet Kurumu'ndan büyük şok... Google' elektrikli araçların şarj noktalarını gösteren JuicePass uygulamasını sınırlandırdığı ve bunun haksız rekabet yarattığını belirten İtalyan Rekabet Kurumu Google'a 102 milyon Euro tutarında ceza kesti.


İtalya perşembe günü Google'a rekabet hukukunun 'hakim durumu kötüye kullanma' suçundan 102,8 milyon Euro para cezası verdi. Kurumdan yapılan açıklamada şirketin Android cep telefonu işletim sistemi ve Google Play ile pazarda baskın pozisyon elde ettiği ve bunun uygulama geliştiricilerin kullanıcılara ulaşmasında şirket lehine kontrol imkanı sağladığı belirtildi. 
 
 
'ELEKTRİKLİ ARAÇ GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ'
 
Euronews'un Google Enel X tarafından sunulan elektrikli araçlar için şarj yeri bulmak için harita ve bilgi sunan uygulaması Juicepass'i Android Auto'da iki yıldır engelliyordu. Rekabet kurumundan yapılan açıklamada bu durumun Enel X'in kendine kullanıcı tabanı oluşturması olanağının elinden alındığı kaydedildi ve söz konusu durumun çok kritik bir aşamada olan elektrikli araç geliştirilmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.
 
GOOGLE'A CEZA ÜSTÜNE CEZA! 
 
Google'dan ceza ödemesinin yanı sıra JuicePass'i Android Auto'da sunması da istendi. Google, son yıllarda rekabete aykırı uygulamalar iddiasıyla Avrupa ve ABD'de bir dizi dava ile para cezasına çarptırıldı.

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