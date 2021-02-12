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Google'a rekabet soruşturması: 30 Mart'ta...

AA |  12 Şubat 2021 Cuma - 14:53 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 14:53

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen rekabet soruşturmasının sözlü savunma toplantısı 30 Mart'ta gerçekleştirilecek.


Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre,  Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak  kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini  dışlayacak şekilde öne çıkarmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal  edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına  gelindi.
 
Sözlü savunma toplantısı, 30 Mart'ta çevrim içi olarak uzaktan  yapılacak.
 
Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü  kişilerin, konuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri  içeren dilekçeyle 23 Mart'a kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekecek.
 
D-Market Elektronik Hizmetleri ve Ticaret AŞ ve Anka Mobil Tedarik AŞ  tarafından en çok kayrılan müşteri şartı uygulamaları, ayrımcılık, marka içi  rekabeti kısıtlama, mal vermeyi reddetme ve yeniden satış fiyatını belirleme  yollarıyla ilgili mevzuatın ihlal edildiği iddiası üzerine yürütülen  soruşturmanın sözlü savunma toplantısı da 6 Nisan'da çevrim içi olarak uzaktan  yapılacak.
 
Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü  kişiler, gerekli belgelerle 30 Mart'a kadar başvuruda bulunabilecek.

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