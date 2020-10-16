Google'a bomba özellik! Shazam'a rakip oluyor...

Google yeni bir özellikle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu özelliği ile Shazam'a rakip olacak. Artık Google'da mırıldanarak şarkı bulma dönemi başlıyor.

Teknoloji devi Google yeni geliştirdiği mırıldanarak şarkı bulma özelliğini tanıttı. Arama konsolunda yer alan mikrofon sekmesi ile aktifleştirilebilen şarkı bulma özelliği, kullanıcının şarkının tınısını ya da nakaratını dillendirmesi halinde artık sonuçları listeleyebilecek. İşte, Google mırıldanarak şarkı bulma özelliği hakkında detaylı bilgiler...

Milyarlarca kullanıcıya sahip olan arama motoru ve teknoloji devi Google, her geçen gün geliştirmeyi sürdürdüğü sesli arama teknolojisine, mırıldanarak şarkı bulma özelliğini de dahil etti. Uzun bir süredir şarkı bulma hizmeti ile tanınan Shazam'a rakip olarak gelen 'Hum to Search' isimli yeni özellik, Google uygulamasının Android ya da İOS cihazlarda güncellenmesi ile aktif hale getirildi.

Yapay zeka anlamında uzun süredir çalışmalarını sürdüren Google, dünya üzerindeki tüm bilgileri anlama ve anlamlandırma yolunda aşama kaydetmeye devam ediyor. Daha önce Google Lens özelliğini kullanıma sunarak kamera görüntüsü ile ürün arama özelliğini getiren teknoloji devi, mırıldanarak şarkı bulma özelliği dışında Duplex geliştirmesi ile de kişisel asistana araç kiralama, randevu alma gibi pek çok yenilik kazandırmayı amaçlıyor.

Google mırıldanarak şarkı bulma özelliğini kullanabilmek için ise cihazın en güncel kurulumları almış olması gerekecek. Google, bu özellik ile aynı hizmeti veren Shazam'a rakip olacak. (Osman Yenilmez / Hürriyet)