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Google'a 196 milyon lira ceza...

13 Kasım 2020 Cuma - 17:01 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 17:24

Rekabet Kurulu, Google hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesine hükmetti


Rekabet Kurulu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u  ihlal ettiği gerekçesiyle Google şirketine 196 milyon 708 bin 54 lira idari para  cezası verilmesine hükmetti.   Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC,  Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc hakkında "genel arama  pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle yürütülen soruşturma  tamamlandı.
 
 Buna göre, Rekabet Kurulu, 12 Kasım 2020 tarihli kararı ile Google'ın,  "genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir  şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik  sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle  4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği" sonucuna ulaştı. Kurul, bu kapsamda söz konusu teşebbüse 196 milyon 708 bin 54,78 lira  idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
 
  
 

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Google ceza rekabet kurulu
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