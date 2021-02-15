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Google'a 1,1 milyon avro ceza kesti

AA |  15 Şubat 2021 Pazartesi - 15:17 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 15:17

Fransa, ülkedeki oteller için uyguladığı sıralamanın tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle Google'a 1,1 milyon avro para cezası verdi.


Ekonomi Bakanlığının Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma  Kurumu'ndan (DGCCRF) yapılan yazılı açıklamada, otellerin şikayet etmesi üzerine  2019 ve 2020'de Google'un 7 bin 500 otel hakkında verdiği bilgilerin kontrol  edildiği kaydedildi.
 
Google'un ülkedeki otellerin yıldız sıralamasında tüketicileri  yanılttığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, Google İrlanda ve Google  Fransa'nın bu durumu düzelttiği belirtildi.
 
Açıklamada, Paris Savcısının onayının ardından Google İrlanda ve  Google Fransa'ya 1,1 milyon avro ceza kesildiği, Google söz konusu  temsilciliklerinin de bu cezayı ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.
 

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