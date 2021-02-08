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Google, 2,58 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti

AA |  08 Şubat 2021 Pazartesi - 17:22 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 17:22

ABD'li teknoloji şirketi Google, Çalışma Bakanlığının, kadın çalışanlarına ve şirkete iş başvurusunda bulunan kadın ve Asyalı adaylara ayrımcılık uyguladığı gerekçesiyle açtığı davada, toplam 2 milyon 580 bin dolar tazminat ödemeyi kabul etti.


Şirket, bakanlıkla yaptığı adli uzlaşma anlaşması kapsamında,  2014-2017 yıllarında erkek meslektaşlarına göre daha az maaş ödediği 2 bin 500  kadın mühendise 1 milyon 350 bin dolar tazminat ödeyecek.
 
Öte yandan aynı dönemde Google'a iş başvurusunda bulunan 1700 kadın ve  Asyalı adaya, işe alımda ayrımcılığa uğradıkları gerekçesiyle 1 milyon 230 bin  dolar ödenecek.
 
Anlaşma ayrıca, Google'ın gelecekte olası ayrımcı uygulamaları önlemek  üzere gerekli düzenlemeler için 5 yıl boyunca yılda 250 bin dolar yatırarak bir  fon oluşturması öngörülüyor.
 
Çalışma Bakanlığı, 4 yıl önce, federal hükümetten ihale alan  şirketlere yapılan rutin denetimlerde Google'daki ayrımcı istihdam pratiklerine  dikkat çekmiş, maaş ödemeleri ve işe alımlardaki ayrımcı uygulamalar nedeniyle  şirkete dava açma kararı almıştı.
 
Bakanlığın iddialarını reddeden Google, maaş ödemelerinde yapılan işi,  işe alımlarında ise adayların yetkinliği dikkate aldığını, cinsiyete ya da etnik  kökene dayalı ayrımcılık uygulamadığını savunmuştu.

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