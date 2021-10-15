Google, 177 milyon dolarlık para cezasıyla karşı karşıya

Google antitröst davalarına konu olmaya devam ediyor. Yeni açılan davada ise rakip işletim sistemlerinin gelişimini engellemek için gücünü kullandığı ve bu yüzden rekabetin önüne geçtiği için para cezasına çarptırıldı.
Bloomberg’de yer alan haberde Güney Kore’deki Adil Ticaret Komisyonu kararında Google’ın, Samsung ve LG gibi telefon üreticilerinin işletim sistemlerini kısıtlayan hareketlerini önlemek için hazırlandı.
Güney Kore markalarının hedef alındığı vurgulanan kararda, Adil Ticaret Komisyonu(KFTC) Başkanı Joh Sung-wook, KFTC’nin bu kararının yalnızca mobil cihazlarla sınırlı olmadığını aksine akıllı saatler ve akıllı televizyonlar için de bu kararın geçerli olduğunun altı çizildi. Öte yandan aynı rapora göre kurum Google'ın Play Store’daki uygulama içi satın almaların uygulanmasını ve reklam işini üç ayrı soruşturmanın bir parçası olarak inceliyor.