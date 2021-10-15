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Google, 177 milyon dolarlık para cezasıyla karşı karşıya

15 Ekim 2021 Cuma - 17:45 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 17:45

Google ve Apple farklı farklı davalara ‘kendi hizmetlerini öne çıkarttıkları’ gerekçesiyle konu oluyor. Google bu sefer Güney Kore tarafından açılan bir davayı kaybetti ve 207.4 milyar won yani 177 milyon dolarlık cezayı ödemesi gerekiyor.


Google antitröst davalarına konu olmaya devam ediyor. Yeni açılan davada ise rakip işletim sistemlerinin gelişimini engellemek için gücünü kullandığı ve bu yüzden rekabetin önüne geçtiği için para cezasına çarptırıldı.
 
Bloomberg’de yer alan haberde Güney Kore’deki Adil Ticaret Komisyonu kararında Google’ın, Samsung ve LG gibi telefon üreticilerinin işletim sistemlerini kısıtlayan hareketlerini önlemek için hazırlandı.
 
Güney Kore markalarının hedef alındığı vurgulanan kararda, Adil Ticaret Komisyonu(KFTC) Başkanı Joh Sung-wook, KFTC’nin bu kararının yalnızca mobil cihazlarla sınırlı olmadığını aksine akıllı saatler ve akıllı televizyonlar için de bu kararın geçerli olduğunun altı çizildi. Öte yandan aynı rapora göre kurum Google'ın Play Store’daki uygulama içi satın almaların uygulanmasını ve reklam işini üç ayrı soruşturmanın bir parçası olarak inceliyor.
 

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