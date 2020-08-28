Goodyear yeni lastiğiyle yarışa hazırlanıyor

Goodyear, dünyanın ilk çok markalı, tamamen elektrikli touring araçları serisi olan PURE ETCR'daki tüm araçların kullanacağı, özel geliştirilmiş Eagle F1 SuperSport pist lastiklerini görücüye çıkardı.Şampiyonanın lastik tedarikçisi ve kurucu ortağı olan Goodyear ’ın PURE ETCR'da kullanılacak pist lastiği en yeni Eagle F1 SuperSport performans ürün grubundan olacak.Standart Eagle F1 SuperSport ile önemli ölçüde ortak teknoloji kullanılarak üretilen yeni ürün, bu yıl ilk kez yarışacak PURE ETCR elektrikli touring araçlarından maksimum performans elde etmek için optimize edildi.

Temelinde yol lastiği teknolojisi yatıyor

Özel tasarlanan Goodyear Eagle F1 SuperSport PURE ETCR lastikler, yol lastiklerine benzer bir görünüşte.

Onlarla aynı felsefe ve büyük ölçüde benzer teknolojiyi paylaşıyor. Bu ortak teknolojiler arasında hem binek araçlarda, hem de 500 kW (670 hp) PURE ETCR yarış arabalarında performansın en üst düzeye çıkarılmasında kritik öneme sahip.Motor sporlarının bu seviyesinde dişli lastik kullanılması alışılmadık olsa da, bu durum, PURE ETCR takımlarının kuru koşullar için düz lastik, ıslak koşullar için dişli lastik ayrımı yapmak yerine ıslak ve kuru koşullar için aynı lastikleri kullanmasına olanak tanıyor.