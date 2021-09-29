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Gönül Yazar ve kardeşi Belkıs Özener'in acı günü!

29 Eylül 2021 Çarşamba - 16:21 | Son Güncelleme : 29 09 2021 - 16:21

Gönül Yazar'ın kız kardeşi usta sanatçı Belkıs Özener'ın 37 yaşındaki kanun sanatçısı torunu Atilla Ateren, yakalandığı koronavirüs sonucu kalp krizinden dolayı hayata gözlerini yumdu.


Gönül Yazar'ın kız kardeşi usta sanatçı Belkıs Özener 37 yaşındaki torununu kaybetti. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.  Akay, "Gönül Yazar'ın kız kardeşi usta sanatçılardan Belkıs Özener, çok büyük bir acı ile yıkıldı. Belkıs Hanım'ın torunu 37 yaşındaki kanun sanatçısı Atilla Ateren, koronavirüse yakalandı ve geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybetti.
 
 
Cenazesi bugün öğlen namazında Tuzla Tepeören Semerkand Kültür Merkezi'nden son yolculuğuna uğurlandı.  Başta Gönül Yazar ve Belkıs Özener olmak üzere tüm ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. Nur içinde yatsın inşallah." ifadelerini kullandı.
 
 
 
 
 

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