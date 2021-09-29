Gönül Yazar’dan yıllar sonra gelen evlilik itirafı!

Bir dönemin efsane ismi Gönül Yazar, özel hayatıyla ilgili daha önce hiç bilmeyen bir itirafta bulundu. Gönül Yazar, özel hayatıyla ilgili yanlış bilinen bir detayı ilk kez anlattı.

Bir dönemin aranan isimlerinden Gönül Yazar, şu sıralar sesiz bir hayat yaşıyor. Gönül Yazar, evlilikleriyle ilgili yanlış bilinenleri ilk kez açıkladı. Her yerde 7 kez evlendiği yazılan Gönül Yazar, aslında 6 kez nikâh masasına oturduğunu belirtti.

“TAÇSIZ KRAL METİN OKTAY İLE HİÇ EVLENMEDİK”

Yazılanların aksine futbolcu Metin Oktay'la hiç evlenmediğini ifade eden Yazar, ben 6 kere evlendim. Metin Oktay'la da evlendiğimi yazıyorlar ama bu doğru değil. Ben Metin Oktay'la sadece bir filmde rol aldım. Eğer evlenmiş olsaydım bunu gururla söylerdim. Ben Metin Oktay'la evlenseydim bütün Türkiye'ye yayardım. Stadyuma gelen Galatasaraylıların, "Gönül Yenge, Gönül Yenge" demesi bana yeterdi. Metin Oktay saklanacak bir adam değil, ben iftiharla söylerdim" dedi.