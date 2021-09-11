Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak, bu akşam mı? Gönül Dağı yeni sezon yayın tarihi!

Gönül Dağı yeni sezon bölümleri merakla bekleniyor. Yeni sezon dizilerinin yayınlanmasıyla dizinin hayranları Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlıyor, sorusuna yanıt arıyor. Eylül ayının ikinci haftasından sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanan dizlerden Gönül Dağı’nın da yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Gönül Dağı yeni sezon heyecanı başladı. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Gönül Dağı yeni sezon ne zaman?

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin yeni sezonu bu akşam TRT 1 ekranlarında olacak.

SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Zahide ve Sefer'in düğün vakti gelmiştir. Bütün kasaba düğüne hazırlanırken en büyük iş amcaoğullarına düşer. Düğün öncesi ve sonrasında oluşan tüm aksilikleri çözmeye çalışan amcaoğullarının işi hiç kolay olmayacaktır.

Öte yandan herkes Fikret'in bir sorun çıkarmasından endişelenmektedir. Düğün gecesi geldiğinde Fikret düğünü zora sokacak bir hamlede bulunacak mıdır? Asuman'ın sınav sonucu açıklanmıştır. Oldukça yüksek puan alan Asuman büyük şehirlere gitmeyi mi yoksa kasabada kalmayı mı tercih edecektir? Dilek'in Gedelli'deki işleri zora girmiştir ve İstanbul'a çağrılmaktadır. Bu atama haberiyle birlikte Taner ve Dilek ne yapacaktır?