Eylül ayına girilmesiyle dizilerin yeni sezon bölümlerinin yayınlanacağı tarih de merak edildi. Yeni sezon tarihi merak edilen dizilerden biri de Gönül Dağı oldu. Gönül Dağı yeni sezon ne zaman, sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı yeni sezon tanıtımı yayınlandı mı, yeni sezon tarihi belli mi?

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Bozkırda bir Anadolu masalı Gönül Dağı Gönül Dağı ne zaman başlıyor, yeni sezon yayın tarihi belli mi?

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu 11 Eylül günü ekranlara gelecektir. Dizinin 2. sezon tanıtımı yayınlandı.

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak onları ekranlara kitledi.

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.