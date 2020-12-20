Gönül Dağı dizisi türküleri! İşte Gönül Dağı Asuman'ın söylediği şarkı Ervah-ı Ezelden!

TRT'nin sevilen dizilerinden Gönüldağı dizisi konusu kadar dizideki türkülerle de gündeme geliyor. Peki, Gönül Dağı Asuman'ın söylediği şarkının adı ne? İşte Gönül Dağı dizisi türkülerinden Ervah-ı Ezelden videosu...

Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciden tam puan alan Gönül Dağı dizisi, konusu ve oyunculukları kadar dizideki türküleri ile de gündeme gelmeye devam ediyor. Hazal Çağlar'ın canlandırdığı Asuman karakterinin söylediği Ervah-ı Ezelden şarkısı araştırılıyor. Peki, Gönül Dağı Asuman'ın söylediği şarkının adı ne? İşte Gönül Dağı dizisi türkülerinden Ervah-ı Ezelden türküsü...

Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterini canlandırıyor. Asuman Belediye başkanının kızıdır. Ramazan onu sevmektedir ancak Asuman ona yüz vermez. Ramazan her fırsatta aşk ını anlatsa da Asuman yüz vermez. Hatta Ramazan düğünde kurulan sahneye çıkar ve sevdiği Asuman’ı görünce ”gel evet de” şarkısını söyleyerek aşkını ilan eder. Düğünde babası Belediye Başkanı yanında olmasına rağmen korkusu olmadan hala Asuman’a aşk ilanı yapmaktadır.

Ervah-ı Ezelde

Ervahı Ezelden levhi kalemden, levhi kalemden

Bu benim bahtımı kara yazmışlar

Bilirim güldürmez devri alemden

Birgünümüzü yüz bin zara yazmışlar

Bilirim güldürmez devri alemden

Birgünümüzü yüz bin zara yazmışlar

Dünyayı sevenler veli değildir, canım değildir

Canı terkedenler deli değildir

İnsanoğlu gamdan hali değildir

Her birini bir efkara yazmışlar

İnsanoğlu gamdan hali değildir

Her birini bir efkara yazmışlar

Nedir bu sevdanın nihayetinde, nihayetinde

Yadlar gezer yarın vilayetinde

Herkes diyarında muhabbetinde

Bilmem bizi ne civara yazmışlar

Herkes diyarında muhabbetinde

Bilmem bizi ne civara yazmışlar

Olaydım dünyada ikbali yaver, hey can yaver

El etsem…

Grup Abdal