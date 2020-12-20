Gönül Dağı dizisi türküleri! İşte Gönül Dağı Asuman'ın söylediği şarkı Ervah-ı Ezelden!

Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciden tam puan alan Gönül Dağı dizisi, konusu ve oyunculukları kadar dizideki türküleri ile de gündeme gelmeye devam ediyor. Hazal Çağlar'ın canlandırdığı Asuman karakterinin söylediği Ervah-ı Ezelden şarkısı araştırılıyor. Peki, Gönül Dağı Asuman'ın söylediği şarkının adı ne? İşte Gönül Dağı dizisi türkülerinden Ervah-ı Ezelden türküsü...
Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterini canlandırıyor. Asuman Belediye başkanının kızıdır. Ramazan onu sevmektedir ancak Asuman ona yüz vermez. Ramazan her fırsatta aşkını anlatsa da Asuman yüz vermez. Hatta Ramazan düğünde kurulan sahneye çıkar ve sevdiği Asuman’ı görünce ”gel evet de” şarkısını söyleyerek aşkını ilan eder. Düğünde babası Belediye Başkanı yanında olmasına rağmen korkusu olmadan hala Asuman’a aşk ilanı yapmaktadır.
Ervah-ı Ezelde
Ervahı Ezelden levhi kalemden, levhi kalemden
Bu benim bahtımı kara yazmışlar
Bilirim güldürmez devri alemden
Birgünümüzü yüz bin zara yazmışlar
Bilirim güldürmez devri alemden
Birgünümüzü yüz bin zara yazmışlar
Dünyayı sevenler veli değildir, canım değildir
Canı terkedenler deli değildir
İnsanoğlu gamdan hali değildir
Her birini bir efkara yazmışlar
İnsanoğlu gamdan hali değildir
Her birini bir efkara yazmışlar
Nedir bu sevdanın nihayetinde, nihayetinde
Yadlar gezer yarın vilayetinde
Herkes diyarında muhabbetinde
Bilmem bizi ne civara yazmışlar
Herkes diyarında muhabbetinde
Bilmem bizi ne civara yazmışlar
Olaydım dünyada ikbali yaver, hey can yaver
El etsem…
Grup Abdal