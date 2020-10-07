Gönül Dağı dizisi ne zaman başlıyor? Gönül Dağı dizisi oyuncuları kim? Gönül Dağı nerede çekiliyor?

Merakla beklenen yeni dizi Gönül Dağı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Milyonları ekran başında buluşturacak Gönül Dağı, Bozkırda yaşayanların efsanelerinden uyarlanan bir aşk hikayesinin ekranlara taşıyacak. İzleyenleri derinden etkileyecek hikayesi ve Anadolu insanının gelenekleri Günül Dağı ile ekranlara gelecek. Peki, Gönül Dağı dizisi ne zaman başlıyor? Gönül Dağı dizisi oyuncuları kim? Gönül Dağı konusu ne? Gönül Dağı nerede çekiliyor? İşte Gönül Dağı dizisi hakkında merak edilenler...

Anadolu'nun unutulmaz aşk ların hikayesinin anlatılacağı Gönül Dağı, milyonları ekran başında buluşturacak. İzleyenler tarafından merakla beklenen Gönül Dağı jdizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Hikayeleri, efsaneleri ve gelenekleriyle bir Anadolu masalının anlatılacağı Gönül Dağı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Peki, Gönül Dağı dizi si ne zaman başlıyor? Gönül Dağı dizisi oyuncuları kim? Gönül Dağı konusu ne? Gönül Dağı nerede çekiliyor? İşte Gönül Dağı dizisi hakkında merak edilenler...

TRT 1’den yeni bir yapım daha ekranlara geliyor. Anadolu'nun efsaneleri ve Bozkırın öylülerinden yola çıkılan Gönül Dağı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Gönül Dağı dizisinde küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesi anlatılacak. Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi Gönül Dağı dizisiyle ekranlara gelecek.

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, TRT'de yayınlanacak. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi Gönül Dağı'nda anlatılacak. Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat, düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı, Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali yılki atları Gönül Dağı'nda yer alacak.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİM?

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği Gönül Dağı dizis, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor.

Merakla beklenen dizide ayrıca sanat dünyasının usta isimleri de rol alıyor.

Gönül Dağı oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan , Eser Eyüpoğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bozkırda hayallerinin peşinden koşarak tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin öyküsünü anlatan Gönül Dağı, Eskişehir ’in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ilk fragmanı yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı.

İŞTE GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN İLK FRAGMANI