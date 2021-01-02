Gönül Dağı bugün var mı? Gönül Dağı ne zaman, yeni bölüm yok mu? TRT 1 yayın akışı 2 Ocak 2021…

Gönül dağı bu akşam var mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı’nun bugün olup olmadığı merak ediliyor. Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrolünü paylaştığı dizinin son bölümünde Cemile’nin rahatsızlıklarından şüphelenen Döndü, onun hamile olduğunu düşünmeye başlamıştır. Yılbaşı tatili nedeniyle dizilere verilen ara, dizinin hayranlarının dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak etmesine neden oldu. Peki, Bugün Gönül Dağı var mı? İşte TRT 1 yayın akışı 2 Ocak 2021…

Bugün Gönül Dağı var mı? Gönül Dağı ne zaman? sorularında yoğunluk oluştu. Normal şartlarda bugün yayınlanması beklenen 11 Gönül Dağı dizisinin TV yayın akışında görülmemesi, dizinin yerine Tozkoparan İskender isimli dizinin yer alması hayranları tarafından konunun araştırılmasına neden oldu. Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı 2 Ocak 2021…

Gönül Dağı neden yok?

Gönül Dağı yılbaşı haftası nedeniyle bu hafta yayınlanmadı.

Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Gönül Dağı dizisi 1 haftalık aradan sonra 9 Ocak Cumartesi akşamı 11. yeni bölümü ile yeniden izleyicisi ile buluşacak.

TRT1 yayın akışı

19:55 Ana Haber

20:00 Tozkoparan İskender

Gönül Dağı son bölümde neler oldu?

Halime ve Gülsüm, Taner ve Dilek'in aşk yaşadığını öğrendikten sonra her ikisi de evlatlarını korumak için onlarla ciddi bir konuşma yaparlar. Annelerinin bu tavrı Taner ve Dilek'i nasıl etkileyecektir?

Cemile'nin rahatsızlıklarından şüphelenen Döndü, onun hamile olduğunu düşünmeye başlar. Muammer'e dede olacağı müjdesini verir... Hüseyin, Muammer'in dede olacağını öğrenince karşı atağa geçer ve ondan önce dede olmak için Ramazan'ı evlendirmeye karar verir. Günışıl ile beraber Ramazan'a kız aramaya başlarlar...

Tüm bu olanlardan habersiz Asuman'ı yeniden müzikle barıştırmanın derdine düşen Ramazan'ı bekleyen sürpriz nedir? Ciritçi Abdullah ve Serdar'ın çıktığı uzun yolculuk nasıl son bulacaktır? Taner ve Dilek'in aşkını reddeden Halime ve Gülsüm bu aşkı bitirmek için ne yapacaktır?