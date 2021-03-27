Gönül Dağı bu akşam var mı? Gönül Dağı bu hafta var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? 27 Mart 2021 TRT 1 yayın akışı!

Gönül Dağı bugün var mı? TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı bu akşam yayın akışında yer almayınca izleyiciler meraklandı ve Gönül Dağı bu hafta neden, niye yok? sorularına yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölümü Norveç - Türkiye maçının TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olmasından dolayı ekrana gelmeyecek. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Gönül Dağı bu hafta yok mu? 27 Mart Gönül Dağı var mı? soruları yanıt buldu. Cumartesi akşamlarının sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı bu hafta yayın akışında yer almıyor, Dizinin yeni bölümü Norveç - Türkiye maçının TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olmasından dolayı ekrana gelmeyecek.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü ise 3 Nisan 2021 tarihinde ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı...

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı...

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat... Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

TRT 1 Yayın akışı

06:5 Böyle Bitmesin

09:05 Yedi Numara

10:00 Tozkoparan İskender

11:40 Acemi Anneler Stüdyo

13:30 Teşkilat

16:55 Türk Sineması "Hükümet Kadın"

19:00 Ana Haber

20:00 2022 Dünya Kupası Norveç-Türkiye

22:00 Berat Kandili Özel

00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Böyle Bitmesin

03:30 Yedi Numara